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00:10, 7 декабря 2023Наука и техника

Windows лишится привычного элемента рабочего стола

Digital Trends: в Windows 11 убрали кнопку «Показать рабочий стол»

Фото: Tadas Sar / Unsplash

В будущих версиях Windows 11 могут убрать кнопку «Показать рабочий стол». Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты портала изучили последнюю сборку Windows 11 и обнаружили, что место кнопки «Показать рабочий стол» заняла кнопка, вызывающая сервис Copilot, который работает с искусственными интеллектом (ИИ).

По словам авторов, кнопка была расположена в правом нижнем углу рабочего стола — по ее нажатию все открытые окна сворачивались. Специалисты отметили, что привычный элемент, которого может лишиться операционная система, появился в Windows в 2009 году.

В материале говорится, что в публичных версиях Windows 11 кнопка вызова Copilot все еще расположена в центральной части панели управления. Но в будущих сборках оперативной системы (ОС) она может занять место функции «Показать рабочий стол». При этом даже в бета-версиях системы упомянутую кнопку можно вернуть на прежнее место через настройки.

В конце октября журналисты издания PCWorld заявили, что компания Microsoft может убрать кнопку «Пуск» в следующей версии ОС Windows. Вероятнее всего, ее полностью заменит искусственный интеллект — например, кнопка запуска сервиса Copilot.

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      Андрей Ставицкий
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