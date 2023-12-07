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06:00, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Мужчина нашел в гараже чужой блокнот и удивился записям в нем

Фото: @ennuiismymiddlename / Reddit

Мужчина под ником ennuiismymiddlename показал на Reddit фотографию записей в найденном им чужом блокноте. В комментариях пользователи отметили, что владелец записной книжки кажется им интересным человеком, и предположили, кем он может быть.

По словам автора поста, он нашел блокнот в ящике со множеством разных вещей в своем гараже. На снимках видно, что автор записывал в блокнот список песен, различные символы, решение математического примера, записи о погоде и некоем изобретении, а также рисовал различные суда. Кроме того, в него были вклеены два изображения кораблей.

Фото: Ennuiismymiddlename / Reddit

Мужчина отметил, что содержимое блокнота удивило его. «Очень странный набор информации», — прокомментировал он находку. Автор поста также предположил, что вещь принадлежала предыдущему владельцу дома.

«Этот человек кажется очень интересным. Жаль, что у нас нет другой информации о нем и его жизни», «Это очень интересная личность», — отреагировали комментаторы. Некоторые из них заверили, что ряд символов и записей связан с мореходством, и решили, что хозяин вещи — моряк. Другие сочли, что владелец дневника может быть изобретателем.

Ранее парень рассказал на Reddit, что спустился в подвал своего дома и наткнулся там на неожиданное послание. Комментаторы предложили свои версии того, что именно хотел сказать неизвестный автор сообщения.

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      Олег Давыдов
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