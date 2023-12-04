Парень спустился в подвал дома и наткнулся на странное послание

Пользователь Reddit с ником remi_daDOOD рассказал на портале, что спустился в подвал дома и наткнулся там на странное послание, оставленное на трубе. Комментаторы предложили свои версии того, что именно хотел сказать неизвестный автор сообщения.

«Кто-нибудь может понять, о чем тут речь? Увидел это на трубе в своем подвале», — написал парень. Он также опубликовал фотографию, на которой заметна неразборчивая надпись на трубе. «У меня заканчивается... Вы, люди/фиолетовый? Лучшее. Продолжайте в том же духе», — попробовал он расшифровать текст. Молодой человек также отметил, что хотя живет в этом доме уже больше четырех лет, впервые увидел надпись.

Некоторые предположили, что надпись на трубе оставил ребенок. Один из пользователей решил, что на самом деле автор послания написал: «Я закончился у себя. Вы, ребята, лучшие для меня люди. Продолжайте в том же духе».

Однако один из комментаторов заверил, что в действительности речь идет о ремонте. По его словам, вероятнее всего, автору надписи не хватило покрытия для труб, о чем он и решил предупредить. «У меня закончилось фиолетовое покрытие. Как по мне, фиолетовое лучше всего. Продолжайте так же», — расшифровал пользователь надпись. Его комментарий стал самым популярным.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что на ночной прогулке включил на телефоне одну функцию и испугался увиденного. Мужчина опубликовал фото, на котором заметно, что впереди него стоят две фигуры с горящими глазами.