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08:02, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина включил ночью одну функцию на телефоне и испугался увиденного

Фото: @JephriB / Reddit

Мужчина под ником JephriB рассказал на Reddit, что во время ночной прогулки на природе включил на телефоне одну функцию и сильно испугался увиденного. Его пост собрал больше 10 тысяч лайков.

«Я включил LED-вспышку на телефоне и увидел вот это на расстоянии десяти футов (около трех метров — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в посте. Автор также опубликовал фотографию, на которой заметны две стоящие впереди него фигуры с горящими глазами.

«Жутко», «Ты выжил?», «О Господи! Что это такое смотрит на него?» — отреагировали в комментариях другие пользователи Reddit. Многие предположили, что рассказчик встретил двух оленей. Автор поста подтвердил их догадки. «Это самка оленя с детенышем. Испугали меня до чертиков на пару секунд, пока я не понял, кто это», — поделился JephriB.

Ранее другой пользователь Reddit заявил, что ненадолго оставил машину без присмотра и по возвращении обнаружил на лобовом стекле странную фотографию. Некоторые комментаторы сочли находку пугающей.

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      Олег Давыдов
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