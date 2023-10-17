Мужчина оставил машину без присмотра и по возвращении обнаружил пугающую находку

Пользователь Reddit с ником heartychili рассказал, что ненадолго оставил машину без присмотра и по возвращении обнаружил на лобовом стекле странную фотографию. Некоторые комментаторы посчитали находку пугающей.

На снимке, который обнаружил мужчина, запечатлен освещаемой лампой загон с курами. Рядом с ними можно увидеть большое ведро. В правом нижнем углу указана дата, когда было сделано фото, — 15 октября 2023 года.

По словам автора поста, он обнаружил снимок, когда вышел поужинать. «Когда я вернулся к своей машине, припаркованной на улице, то это фото с сегодняшней датой было под стеклоочистителями», — уточнил мужчина. Он добавил, что не заметил таких же снимков на автомобилях, стоявших рядом.

Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети. Пользователи попытались отгадать, кто и зачем прикрепил фото кур на лобовое стекло. Один из них предположил, что это мог быть розыгрыш. «Я бы делал нечто подобное, потому что люди в таком случае начинают думать: "Для чего это, черт возьми?"» — написал он. По мнению другого участника обсуждения, снимок могли оставить зоозащитники.

Некоторые комментаторы признались, что их напугал кадр. «Выглядит жутковато», «Это фото меня напугало», — заявили они. Еще один человек посоветовал автору поста рассказать о странной находке полиции.

Ранее сообщалось о пользовательнице Reddit, которая опубликовала фотографию странной записки и озадачила комментаторов. Послание было обнаружено в почтовом ящике в парке.