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17:38, 7 декабря 2023Среда обитания

Ольга Бузова показала роскошно украшенную к Новому году квартиру

Ольга Бузова роскошно украсила квартиру к Новому году

Российская актриса и телеведущая Ольга Бузова показала, как украсила свою московскую квартиру к Новому году. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах можно увидеть высокую пышную ель в углу комнаты. Дерево украшено множеством золотых, белых и красных шаров и звезд. Ведущая также повесила на ель гирлянду, а рядом поставила двух кукол в форме Деда Мороза и пингвина. Помимо дерева, в помещении присутствуют и другие декорации, в том числе большой венок со свечой и фигуркой пингвиненка посередине.

Бузова осталась довольна праздничными украшениями. «Вы только посмотрите, как это красиво!» — прокомментировала она.

Ранее стало известно, что Бузова купила своему отцу Игорю Бузову квартиру. Такой подарок певица сделала родственнику в честь юбилея — ему исполнилось 60 лет.

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      Александра Качан
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