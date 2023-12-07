Ольга Бузова показала роскошно украшенную к Новому году квартиру

Ольга Бузова роскошно украсила квартиру к Новому году

Российская актриса и телеведущая Ольга Бузова показала, как украсила свою московскую квартиру к Новому году. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах можно увидеть высокую пышную ель в углу комнаты. Дерево украшено множеством золотых, белых и красных шаров и звезд. Ведущая также повесила на ель гирлянду, а рядом поставила двух кукол в форме Деда Мороза и пингвина. Помимо дерева, в помещении присутствуют и другие декорации, в том числе большой венок со свечой и фигуркой пингвиненка посередине.

Бузова осталась довольна праздничными украшениями. «Вы только посмотрите, как это красиво!» — прокомментировала она.

Ранее стало известно, что Бузова купила своему отцу Игорю Бузову квартиру. Такой подарок певица сделала родственнику в честь юбилея — ему исполнилось 60 лет.