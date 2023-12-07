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17:12, 7 декабря 2023Бывший СССР

Отмену речи Зеленского перед сенаторами США объяснили неудачей на фронте

Pais: Зеленский отменил речь перед сенаторами США из-за неудач на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил речь перед сенаторами США из-за неудач на фронте. Так отмену выступления объяснила испанская газета Pais.

«Реакция (Зеленского — прим. «Ленты.ру») была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в войне», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что украинский лидер обычно не упускает возможности выступить на международных мероприятиях, особенно перед конгрессменами из США.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер сообщил, что Зеленский внезапно отменил выступление по видеосвязи на брифинге перед сенаторами США. «Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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