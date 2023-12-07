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13:17, 7 декабря 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ пожаловался на отсутствие командиров на передовой

Пленный боец ВСУ: украинские командиры на передовой не появляются

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не появляются на передовой и отдают приказы дистанционно. На это пожаловался пленный украинский боец Артем Слабченко, передает ТАСС.

«Волонтерская помощь до передка не доезжает, все остается где-то там, где командиры. Командиров тоже не видно в глаза — не приезжают, не показываются, дистанционно управляют», — рассказал боец.

Слабченко отметил, что, кроме отсутствия командиров, войска испытывают другие трудности. «Никто воевать не хочет. Все болеют. Инвалидов много, потерь много, "трехсотых" много», — рассказал военнопленный о ситуации в 17-й бригаде ВСУ.

Ранее пленный украинский морпех Роман Вертово сообщил, что боевой дух военнослужащих на херсонском направлении крайне низок. При этом он призвал население идти на Киев и «потопить в Днепре» власти республики.

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      Алевтина Запольская
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