Пленный боец ВСУ призвал украинцев идти на Киев

Пленный морпех ВСУ призвал украинцев идти на Киев и «топить власть» в Днепре

Боевой дух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении крайне низок. Об этом заявил пленный морпех ВСУ Роман Вертово, передает РИА Новости

По его словам, бойцы украинской армии «устали и видят бессмысленность», пока руководство страны наживается на происходящем. При этом он призвал население идти на Киев и «потопить в Днепре» власти республики.

Ранее в интервью изданию Business Insider военнослужащий ВСУ сообщил, что многие украинские бойцы считают себя брошенными командованием на передовой. Он отметил, что им приходится самостоятельно закупать себе генераторы и теплую одежду, допустив, что с приходом холодов ситуация только усугубится.