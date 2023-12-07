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08:12, 7 декабря 2023Силовые структуры

Полиция задержала ранившего кассира при ограблении алкомаркета уголовника

В Свердловской области полиция задержала ограбившего алкомаркет россиянина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Свердловской области полицейские задержали россиянина, ограбившего алкомаркет в Березовском. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает издание Е1.

Им оказался ранее судимый уголовник по кличке Павлик, который лишь недавно освободился из мест лишения свободы. Как оказалось, в качестве оружия он использовал не нож, а заточенную под лезвие ложку. За очередной разбой уголовнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Об инциденте сообщалось вечером 2 декабря. Неизвестный зашел в магазин, прикрывая лицо капюшоном и шарфом. Он приставил нож к горлу 25-летнего кассира и потребовал выдать ему деньги. Сотрудники отдали нападавшему всю выручку — 28 тысяч рублей.

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      Владимир Седов
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