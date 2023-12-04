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19:36, 4 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе вооруженный грабитель ранил кассира и унес выручку магазина

На Урале грабитель ранил кассира ножом и унес выручку магазина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На Урале вооруженный грабитель ворвался в магазин и ранил кассира. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, инцидент произошел вечером 2 декабря в Березовском на улице Шиловской. Неизвестный зашел в магазин, прикрывая лицо капюшоном и шарфом. Он приставил нож к горлу 25-летнего продавца и потребовал выдать ему деньги. Сотрудники отдали нападавшему всю выручку — 28 тысяч рублей. Тогда тот сбежал. Кассира с резаной раной доставили в больницу.

Теперь полицейские ищут преступника. Возбуждено дело по части 2 статьи 162 («Разбойное нападение») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала мужчину, который украл шубу с витрины магазина.

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      Екатерина Кашурникова
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