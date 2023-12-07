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10:20, 7 декабря 2023Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска

«112»: у пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска состояние средней тяжести

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двух пострадавших при стрельбе в гимназии №5 в Брянске госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Такие данные появились у Telegram-канала «112».

Как утверждает издание, всего в результате инцидента в брянской школе пострадали четыре ребенка. Ученица 8-го класса принесла в учебное заведение ружье и ранила им сверстников.

Власти Брянска сообщили об эвакуации учащихся гимназии после произошедшего. Здание сейчас оцепили сотрудники полиции и силовики.

Как утверждает Telegram-канал Shot, учителя и родители пытаются успокоить школьников, убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика.

О стрельбе в брянской гимназии стало известно утром в четверг, 7 декабря.

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      Анна Щербакова
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