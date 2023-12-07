Власти сообщили об эвакуации учеников брянской школы после стрельбы

Городские власти сообщили об эвакуации учеников брянской школы после стрельбы

Городские власти Брянска сообщили об эвакуации учеников школы после произошедшей там стрельбы, здание учебного заведения сейчас оцеплено сотрудниками полиции. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

Учителя и родители пытаются успокоить школьников, убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика, отмечает Telegram-канал SHOT.

Открывшая стрельбу в школе в Брянске ученица оказалась вооружена дробовиком. Сообщалось, что восьмиклассница пронесла учебное заведение оружие, принадлежащее ее отцу, и несколько раз из него выстрелила.

При стрельбе два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в администрации города. Устроившая стрельбу школьница покончила с собой.