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10:21, 7 декабря 2023Россия

Власти сообщили об эвакуации учеников брянской школы после стрельбы

Городские власти сообщили об эвакуации учеников брянской школы после стрельбы
СюжетСтрельба в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Городские власти Брянска сообщили об эвакуации учеников школы после произошедшей там стрельбы, здание учебного заведения сейчас оцеплено сотрудниками полиции. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

Учителя и родители пытаются успокоить школьников, убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика, отмечает Telegram-канал SHOT.

Открывшая стрельбу в школе в Брянске ученица оказалась вооружена дробовиком. Сообщалось, что восьмиклассница пронесла учебное заведение оружие, принадлежащее ее отцу, и несколько раз из него выстрелила.

При стрельбе два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в администрации города. Устроившая стрельбу школьница покончила с собой.

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      Игорь Дмитров
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