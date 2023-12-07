При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека

Администрация Брянска сообщила о двух погибших в результате стрельбы в гимназии

При стрельбе в гимназии Брянска два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в администрации города, пишет ТАСС.

«По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших», — говорится в сообщении властей.

Учеников гимназии после случившегося отправили домой, полиция оцепила здание.

Как стало известно позже, после публикации заметки администрация Брянска удалила сообщение о погибших и пострадавших в результате нападения. По данным МВД, погибла устроившая стрельбу школьница, пострадали еще три человека.

Как уточняет «112», двух пострадавших при стрельбе в гимназии госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Стрельба в брянской гимназии №5 началась в четверг, 7 декабря. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, ученица могла стрелять из дробовика. Устроившая стрельбу школьница покончила с собой. Она пришла в кабинет на четвертом этаже, где проходил урок биологии, и начала стрелять по школьникам.