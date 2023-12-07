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12:30, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

В Азии заявили о сбывающемся мрачном предсказании Путина

WION: предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

Фото: Евгений Малолетка / Reuters

Предсказание президента России Владимира Путина по украинскому конфликту начинает сбываться. Об этом заявил корреспондент индийского телеканала WION. Фрагмент его репортажа доступен на YouTube.

«Мрачное предсказание президента России Владимира Путина о том, что страны Запада, включая США, устанут от Украины, похоже, сбывается», — сказал корреспондент азиатского телеканала.

В подтверждение своих слов он привел недавнее заявление Белого дома о том, что средства, выделенные Конгрессом США для Вооруженных сил Украины, могут скоро закончиться. «К концу [2023] года у администрации закончатся ресурсы для закупки оружия и техники для Киева, если Конгресс США не предпримет никаких действий», — цитирует корреспондент советника президента страны по национальной безопасности Джейка Салливана.

Автор репортажа добавил, что в настоящий момент на карту поставлено существование Украины, а также репутация США как мирового лидера.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты из-за помощи Украине стали слабее. Однако, как отметил журналист, администрация президента страны Джо Байдена и представители Конгресса не желают это признавать.

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      Олег Давыдов
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