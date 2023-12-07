WION: предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

Предсказание президента России Владимира Путина по украинскому конфликту начинает сбываться. Об этом заявил корреспондент индийского телеканала WION. Фрагмент его репортажа доступен на YouTube.

«Мрачное предсказание президента России Владимира Путина о том, что страны Запада, включая США, устанут от Украины, похоже, сбывается», — сказал корреспондент азиатского телеканала.

В подтверждение своих слов он привел недавнее заявление Белого дома о том, что средства, выделенные Конгрессом США для Вооруженных сил Украины, могут скоро закончиться. «К концу [2023] года у администрации закончатся ресурсы для закупки оружия и техники для Киева, если Конгресс США не предпримет никаких действий», — цитирует корреспондент советника президента страны по национальной безопасности Джейка Салливана.

Автор репортажа добавил, что в настоящий момент на карту поставлено существование Украины, а также репутация США как мирового лидера.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты из-за помощи Украине стали слабее. Однако, как отметил журналист, администрация президента страны Джо Байдена и представители Конгресса не желают это признавать.