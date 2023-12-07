«Удоканская медь» стала лауреатом премии «Компания будущего»

В январе 2024 году «Удоканская медь» начнет проектировать вторую очередь ГМК

«Удоканская медь» стала победителем премии «Компания будущего» в номинации «Прорыв года». На церемонии в Москве известный журналист и ведущий Владимир Познер вручил премию заместителю генерального директора «Удоканской меди» Владимиру Мануилову.

«Удоканская медь» стала претендентом на премию «Компания будущего — 2023» в номинации «Прорыв года» в связи с успешным запуском обогатительной фабрики на крупнейшем в России месторождении меди. Компания была отобрана экспертным советом и вошла в шорт-лист премии, после чего по итогам народного голосования стала победителем.

Владимир Мануилов поблагодарил членов жюри за оценки. Он отметил, что весь прошлый век освоение Удокана оставалось только на бумаге. Причины — удаленность от крупных населенных пунктов, 50-градусные морозы, вечная мерзлота и сложный высокогорный рельеф. По его словам, у советских специалистов не было технологий для экономически эффективной разработки этого сложного месторождения, ведь Удокан содержит руду трех типов — сульфидную, окисленную и смешанную.

«Нам удалось найти решения, чтобы построить комбинат в очень сложных климатических и горных условиях, совместить флотацию и гидрометаллургию и извлекать медь из сложной по составу руды», — отметил Владимир Мануилов и также сообщил, что с начала следующего года «Удоканская медь» приступает к проектированию второй очереди горно-металлургического комбината производительностью около 30 миллионов тонн.

В этой номинации оценивались компании, которые в 2023 году смогли осуществить проект из категории невозможного, замеченный и отмеченный на международном уровне — нашли соответствующее технологическое решение, привлекли необходимое финансирование и собрали под него эффективную команду.

Строительство комбината в Северном Забайкалье планировалось с 70-х годов 20 века, но советскому Госплану удоканская медь так и не покорилась, подчеркнул Владимир Мануилов. Все многочисленные попытки освоить гигантское месторождение, вплоть до использования ядерного взрыва, так и остались на бумаге. Причины — в сложных условиях: суровый климат, вечная мерзлота, высокогорный рельеф, отсутствие инфраструктуры, в том числе транспортной. И самое главное — отсутствие технологии, которая позволила бы перерабатывать уникальную удоканскую руду, содержащую одновременно сульфидные, окисленные и смешанные минералы. В этом и заключалась вся сложность разработки месторождения в советский период – не смогли подобрать технологию.

Премия проводится журналом «Компания» с 1999 года. Победителями становятся претенденты, получившие наибольшее число баллов в голосовании редакционного совета, онлайн-голосования на сайте премии и экспертного голосования членов жюри. Среди экспертов — первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли России Алексей Матушанский, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Владимир Дождев, директор Департамента развития отрасли информационных технологий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Никитин, директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии Евгений Танин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин, представители крупнейших научных, консалтинговых, природоохранных и благотворительных организаций.