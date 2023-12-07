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07:30, 7 декабря 2023Экономика

Названа причина ослабления рубля

Экономист Беляев связал курс рубля с состоянием экономики
СюжетКурс доллара:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ослабление курса национальной валюты указывает на внутренние проблемы в экономике страны. В частности, ослабление рубля и рост инфляции могут быть связаны с высокой ключевой ставкой и господством монополий. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Михаил Беляев.

«Приемлемой для экономики является ключевая ставка в 5 процентов, высокая — рушит всю экономику на корню. Уже замедлились темпы роста, доллар снова начал расти по отношению к рублю. Когда падает курс национальной валюты — это именно производная от состояния экономики, индикатор ее состояния. Если ваша валюта падает, значит, в глубинах экономики что-то не так», — подчеркнул Беляев.

По его мнению, для развития экономики необходимо понижение ключевой ставки, поскольку это даст возможность бизнесу полноценно функционировать. Также, по словам собеседника «Ленты.ру», в случае России ключевая ставка не помогает даже в снижении инфляции.

Курс доллара от TradingView

«У нас инфляция происходит из-за монополий. Повышение ставки в надежде понизить инфляцию бьет мимо цели и попадает в итоге в предпринимательство. Для развития необходима ставка не выше 5 процентов. В США — это 5 с небольшим, в Европе — тоже, в Австралии — 4 с чем-то. В Турции — очень высокая, но там и экономический хаос», — напомнил экономист.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже 6 декабря курс доллара поднялся выше 93 рублей, что произошло впервые за последний месяц, с 3 ноября, свидетельствуют данные площадки.

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