Прокуратура проверит исполнение законов об обороте оружия после стрельбы в школе

Прокуратура начала проверку оборота оружия после стрельбы в брянской школе

Прокуратура Брянской области начала проверку исполнения законов об обороте оружия и правилах его хранения после стрельбы в гимназии № 5, в которой пострадали пятеро детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки специалисты оценят действия ответственных должностных лиц, а также владельца оружия, которое было использовано для нападения. Кроме того, прокуратура проверит и исполнение законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Ученица 8-го класса пришла в школу с помповым ружьем и охотничьим ножом своего отца утром в четверг, 7 декабря. Девочка зашла в класс биологии и начала стрелять по школьникам. В результате ее действий пятеро детей получили ранения, а двое, включая нападавшую, не выжили.

