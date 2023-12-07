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11:18, 7 декабря 2023Силовые структуры

Восстановлена хронология событий стрельбы в брянской школе

«112»: восстановлена хронология событий стрельбы в школе Брянска

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Восстановлена хронология событий стрельбы в брянской школе. Об этом Telegram-каналу 112 рассказал один учеников гимназии.

По его словам, все было нормально до второго урока. Девочка принесла с собой дробовик в рюкзаке и начала стрелять на втором уроке. Тогда завуч попросил закрыть дверь и ждать сигнала. «Потом после сигнала мы побежали в раздевалку, но пока мы шли на третьем этаже была кровь», — вспоминает школьник. Затем ученикам удалось одеться и выйти на улицу, где уже были сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

Конфликт с одноклассниками назван главной версией стрельбы в школе Брянска. Девочка подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница пронесла с собой в гимназию №5 Брянска оружие отца и несколько раз из него выстрелила.

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      Екатерина Кашурникова
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