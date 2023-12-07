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15:12, 7 декабря 2023Силовые структуры

Пьяным россиянам в шортах запретили приходить в суды

Совет судей РФ установил запрет на проход в суды в шортах и состоянии опьянения

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Совет судей России утвердил правила пребывания посетителей в судах, установив запрет на посещение зданий в шортах и в пьяном виде. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Правила поведения в российских судах разработала комиссия по вопросам статуса судей и правового положения работников аппаратов судов. В них указано, что гражданину может быть отказано в проходе в здание суда в спортивной или пляжной одежде и обуви, шортах выше колен, а также при наличии на одежде оскорбляющих надписей или рисунков.

Также не допускаются в суд граждане в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

Меры безопасности в суде предусматривают фото- и видеосъемку только с разрешения его председателя.

5 декабря председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей России заявил о продолжении работы по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, несмотря на то, что идеал почти недостижим. Он напомнил, что гуманизм является принципом УК России, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

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      Любовь Ширижик
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