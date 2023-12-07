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19:25, 7 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали правила выбора красной икры к новогоднему столу

Роскачество: при покупке красной икры нужно потрясти банку

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

При выборе красной икры к новогоднему столу стоит обращать внимание на условие ее хранения и отдавать предпочтение известным производителям, рассказали в пресс-службе Роскачества. Правила выбора этого продукта эксперты назвали в беседе с NEWS.ru.

Специалисты призвали воздержаться от покупки икры, которая стоит ниже среднего. Кроме того, добавили они, икра должна храниться в холодильнике с низкой температурой. «При выборе жестяной банки рекомендуем смотреть на ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. Также нужно потрясти банку перед покупкой — если услышали звук "бултыхания", это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно», — рассказали в Роскачестве.

Икра разных рыб, напомнили в ведомстве, отличается по виду и цене, при этом самой распространенной является икра горбуши с ярко-оранжевым, лососевым цветом и средним диаметром икринок. «Икра форели имеет плотную оболочку, бывает и желтой (темно-желтой), и лососевой, а вкус более нейтральный, может присутствовать легкая горчинка. Икра кижуча чуть мельче, чем у горбуши, ее цвет — темно-красный, с преобладанием бордового оттенка», — объяснили в Роскачестве. Самой мелкой назвали икру нерки — ее диаметр составляет примерно три миллиметра. Эта икра имеет ярко-красный цвет, а в ее вкусе есть горчинка, заключили специалисты.

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Ранее пищевую ценность популярной новогодней закуски — бутерброда с икрой — оценила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко. По словам Зинченко, в бутерброде среднего размера, который состоит из куска хлеба весом около 20 граммов, 12 граммов сливочного масла и одной чайной ложки икры с горкой, примерно 180 килокалорий.

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      Александра Лисица
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