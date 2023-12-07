Россиянам рассказали о зарплате Деда Мороза

В новогоднюю ночь Дед Мороз может заработать до пяти тысяч рублей

В новогоднюю ночь за работу аниматором в роли Деда Мороза и Снегурочки можно заработать до 5 тысяч рублей, в другие дни — до 3,5 тысячи. Об этом рассказала корреспондент «Вечерней Москвы», которая обратилась по объявлению о соответствующей вакансии.

Вышеуказанную зарплату может получить новичок. Отмечается при этом, что компания в первую очередь рассматривает аниматоров с профессиональным актерским образованием или тех, у кого уже есть опыт подобной работы, особенно с детьми.

Компания предоставляет костюмы. Аниматор должен четко следовать предоставленному сценарию, а также уметь импровизировать в определенных ситуациях. В новогоднюю ночь необходимо раздавать закуски, открывать шампанское взрослым и дарить конфеты детям. Актер должен знать некоторые игры, в основном музыкально-танцевальные, а также не отказывать желающим в просьбах сфотографироваться с Дедом Морозом.

График работы гибкий, с аниматором заключается договор гражданско-правового характера. Постоянная работа обычно в выходные дни, тогда в день может быть две программы.

Ранее сообщалось, что зарплата желающим поработать Дедом Морозом в новогодние праздники россиянам может составить от 35 до 150 тысяч рублей, по данным сервиса «Зарплата.ру». Уровень заработка зависит от региона и количества смен.