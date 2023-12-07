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07:22, 7 декабря 2023Россия

Российский школьник получил сотрясение мозга от одного удара отца одноклассницы

В Волгоградской области мужчина ударил одноклассника дочери до сотрясения мозга

В городе Волжский Волгоградской области мужчина ударил в школе одноклассника дочери. Об этом сообщает региональное управление МВД, передает РИА Новости.

«39-летний мужчина пришел в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанес удар головой в голову ребенка», — сообщили в МВД.

Там уточнили, что пострадал 16-летний подросток — его госпитализировали. Известно, что он не состоит на учете, характеризуется положительно. Полиция начала проверку.

Ранее в Екатеринбурге россиянин с ребенком на руках набросился на водителя автобуса, запретившего ему сесть на место кондуктора. Как рассказала изданию очевидица, в результате агрессивный пассажир с ребенком сел на пустое кресло и заявил, что поедет до конца маршрута, где «разберется» с водителем.

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      Анастасия Шейкина
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