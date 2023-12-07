Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 7 декабря 2023Путешествия

Россиянка описала поход в ресторан в Стамбуле фразой «дешевле не бывает»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в государственный ресторан в Стамбуле и описала его фразой «дешевле не бывает». Своими впечатлениями от ужина она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что отдала за поход в ресторан около 600 рублей. Заведение называется «Nevmekan Selimiye» и расположено в азиатской части турецкого города, неподалеку от Большой мечети Селимие (Grand Selimiye Mosque).

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

По словам россиянки, меню в ресторане виртуальное, посмотреть его можно по QR-коду. «Я заказала курицу с овощами на гриле и турецкий чай, — написала она. — В качестве гарнира к блюду прилагалась зелень и картофель фри. Этот ужин обошелся мне в 160 лир (560 рублей по актуальному на тот момент курсу). И это однозначно стоило своих денег: порция была большой, подача — приятной, само блюдо — вкусным».

Ранее в декабре стало известно, что российские туристы стали лидерами по поездкам в Кемер за десять месяцев 2023 года. Уточняется, что турпоток из России составил 26,3 процента от всех гостей популярного курорта Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолеты для авианосцев и противотанковые вертолеты. Киев передал США новый список требуемой военной техники

      Мужчины раскрыли отношение к женщинам старше 40 лет

      В Госдуме высказались о планах трудоустройства ветеранов СВО

      В офисе Зеленского рассказали о разговоре с Сийярто

      Гайана заявила об исчезновении военного вертолета у границы с Венесуэлой

      В Петербурге полицейский применил силу к задержанному и попал под статью

      Белый дом выделит новую помощь Украине

      Автомобили Lada захотели собирать в исламской республике

      В Азербайджане произошло землетрясение

      Полиция задержала ранившего кассира при ограблении алкомаркета уголовника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости