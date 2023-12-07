Россиянка описала поход в ресторан в Стамбуле фразой «дешевле не бывает»

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в государственный ресторан в Стамбуле и описала его фразой «дешевле не бывает». Своими впечатлениями от ужина она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что отдала за поход в ресторан около 600 рублей. Заведение называется «Nevmekan Selimiye» и расположено в азиатской части турецкого города, неподалеку от Большой мечети Селимие (Grand Selimiye Mosque).

По словам россиянки, меню в ресторане виртуальное, посмотреть его можно по QR-коду. «Я заказала курицу с овощами на гриле и турецкий чай, — написала она. — В качестве гарнира к блюду прилагалась зелень и картофель фри. Этот ужин обошелся мне в 160 лир (560 рублей по актуальному на тот момент курсу). И это однозначно стоило своих денег: порция была большой, подача — приятной, само блюдо — вкусным».

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