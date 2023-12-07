Россиянка показала мужу-итальянцу советские фильмы и назвала его любимый

Тревел-блогерша и путешественница показала мужу-итальянцу советские и российские фильмы и назвала его любимый. Об этом она рассказала в личном на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что больше всего ее супругу понравился «Служебный роман». «Симоне сказал, что фильм очень оригинальный, ничего похожего он в жизни не видел, игра актеров просто замечательная, — пояснила она. — Удивился и умению главной героини так изменить внешность».

Россиянка отметила, что иностранцу также понравился фильм 2015 года «Битва за Севастополь». Он назвал его шедевральным. «Очень сильный фильм, актеры замечательные, — заявил он. — Снято так, что переносит тебя в события тех лет. Один из лучших военных фильмов, которые я смотрел за всю жизнь».

По словам девушки, итальянца не впечатлила «Бриллиантовая рука». «Я этот фильм просто обожаю, поэтому и была уверена в успехе, — пояснила она. — Но либо из-за перевода, либо по каким-то другим причинам он его не особо зацепил».

Ранее итальянский турист побывал в Санкт-Петербурге и удивился тому, что в квартирах россиян нет привычных для него вещей. Например, биде и сушильной машины для белья, что на его родине считается «нормой жизни».