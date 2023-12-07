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14:17, 7 декабря 2023Россия

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в зоне спецоперации

Минобороны России заявило о сбитом украинском самолете Су-25 в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Scott Olson / Getty Images

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что штурмовик был сбит в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики. Помимо того, системы ПВО перехватили за сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM, производимую в США.

«Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка Луганской народной республики, Горловка и Соледар Донецкой народной республики», — добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее Минобороны заявило, что бойцы разведки и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских Вооруженных сил пресекли высадку двух групп пехоты Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра в Херсонской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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