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21:03, 7 декабря 2023Забота о себе

Сексолог перечислил вызывающие перелом полового члена действия

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего перелом пениса у мужчины наступает во время полового акта, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько. Некоторые другие вызывающие повреждение полового члена действия он перечислил в беседе с «Газетой.Ru».

Гулько сослался на исследование, согласно результатам которого на половой акт приходится 48 процентов случаев перелома члена, а на мастурбацию и принудительное сгибание — 18 и 21 процент случаев соответственно. «Чаще всего во время секса травма получается в позиции, когда женщина сверху или сбоку, хотя иногда достаточно и просто страстного секса. При резких или неосторожных движениях пенис выскальзывает из влагалища и упирается в лобковую кость», — объяснил он, добавив, что половой член может сломаться, если давление на него сильное.

Кроме того, продолжил он, перелом пениса может произойти ночью из-за непроизвольной эрекции во время сна на животе, а также при ударе или падении. По словам Гулько, перелом полового члена — редкое, но серьезное повреждение, требующее немедленной хирургической помощи. «При своевременном лечении функции полового члена могут полностью восстановиться», — заверил сексолог.

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      Александра Лисица
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