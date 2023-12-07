США заявили о высоком риске военного конфликта с Россией. Как на это ответили в Москве?

Посол Антонов назвал слова Вашингтона о столкновении ВС РФ и США недопустимыми

В настоящее время США высоко оценивают вероятность военного конфликта с Россией, если страна победит украинские войска на фронте. Таким образом высказался координатор Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что американские военные «очень вероятно должны будут вовлечься», если Россия одержит стратегическую победу на Украине.

Российский посол высказался о заявлениях Белого дома

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США потеряли связь с реальностью, раз сейчас Вашингтон ведет разговоры о столкновениях с армией России. Он считает, что подобные высказывания американской стороны просто непозволительны.

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Помимо этого, посол прокомментировал недавнее заявление американского лидера Джо Байдена, сказавшего, что Россия после победы над Киевом нападет на страны НАТО. Антонов считает, что такое высказывание американской стороны — всего лишь попытка оправдать возросшие расходы США на военные цели.

США сомневаются в том, что Украина победит на фронте

В то же время координатор Белого дома оценил риск поражения Киева в конфликте с Москвой. По мнению Кирби, скорее всего Украина проиграет.

О тяжелом положении Украины также высказался официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он подчеркивал, что выделенные американской администрации денежные средства для ВСУ очень скоро закончатся.

При этом координатор Белого дома добавил, что США не будут диктовать украинским лидерам условия перемирия с Россией. По словам Кирби, Вашингтон оставляет за Киевом право решать, как и когда завершится конфликт, и только Владимир Зеленский должен определять возможности для мирных переговоров.

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В Кремле заявили о неизбежности победы России в конфликте с Украиной

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сегодняшнее положение дел на поле боя говорит о неизбежности победы России в конфликте с Украиной. Он также добавил, что Запад хотел бы поражения Москвы, однако это невозможно.

При этом, отметил Песков, западные союзники накачивают Киев деньгами и техникой. А это, в свою очередь, приводит лишь к дальнейшей эскалации конфликта.