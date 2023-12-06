В США пообещали не диктовать Украине условия перемирия

Кирби: США не станут диктовать Украине условия перемирия

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пообещал, что США не станут диктовать Украине условия перемирия. Его цитирует РИА Новости.

По словам Кирби, Вашингтон оставляет за Киевом право решать, как и когда завершится конфликт. Он отметил, что только Владимир Зеленский и украинский народ должны определять условия мирных переговоров.

При этом Кирби счел высоким риск поражения Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США в 2024 году не готовы повлиять на Украину в вопросе возможных договоренностей с Россией о перемирии. «Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу», — сказал замминистра. По его словам, если у коллег из Вашингтона есть какие-то идеи на этот счет, они могут их изложить в любой форме. Однако, подчеркнул Рябков, они должны обращаться не к Москве, а к Киеву.