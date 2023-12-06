Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:33, 6 декабря 2023Мир

В США пообещали не диктовать Украине условия перемирия

Кирби: США не станут диктовать Украине условия перемирия
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пообещал, что США не станут диктовать Украине условия перемирия. Его цитирует РИА Новости.

По словам Кирби, Вашингтон оставляет за Киевом право решать, как и когда завершится конфликт. Он отметил, что только Владимир Зеленский и украинский народ должны определять условия мирных переговоров.

При этом Кирби счел высоким риск поражения Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США в 2024 году не готовы повлиять на Украину в вопросе возможных договоренностей с Россией о перемирии. «Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу», — сказал замминистра. По его словам, если у коллег из Вашингтона есть какие-то идеи на этот счет, они могут их изложить в любой форме. Однако, подчеркнул Рябков, они должны обращаться не к Москве, а к Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады. Он просил у Путина убежища и предрекал конец правлению Зеленского

      В МВФ оценили последствия конфискации российских активов

      Путин пригласил саудовского наследного принца посетить Россию

      Айза решила лишить Гуфа родительских прав

      Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

      Украина не получила от ЕС половины обещанных снарядов за 2023 год

      Экс-депутат Рады прокомментировал убийство Кивы словами «велась охота»

      Киллер инсценировал убийство режиссера и помог ФБР арестовать босса

      Заброшенный во время пандемии сюрреалистичный отель в Европе попал на видео

      Трое бойцов «Азова» получили 25 лет колонии за обстрел жилых домов из миномета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости