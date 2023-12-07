Китай призвал к диалогу ЕС и России по Украине

МИД Китая потребовал от ЕС поиска вариантов прекращения огня на Украине

МИД Китая потребовал от Европейского союза (ЕС) поиска вариантов прекращения огня на Украине и политического решения сложившейся ситуации. В КНР призывают ЕС к диалогу с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, пишет ТАСС.

«Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе», — сказал глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

В четверг, 7 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин принял в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Глава департамента Европы МИД КНР отметил, что переговоры длились три с половиной часа. По его словам, они были глубокими и конструктивными.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом. «Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей [по украинскому кризису]», — заявлял он в начале декабря.