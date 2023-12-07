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08:51, 7 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о работе западных СМИ на купянском направлении

Марочко: на купянском направлении работают представители западных СМИ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На купянском направлении замечены представители западных СМИ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе мониторинга открытых радиочастот была выявлена группа англоязычных абонентов. «При расшифровке переговоров стало известно, что деловую беседу между собой вели представители западных масс-медиа», — рассказал Марочко.

Ранее власти Украины обвинили западные СМИ в подготовке информационной кампании против руководства страны. В Киеве уверены, что на западных ресурсах готовится серия публикаций, целью которой станет раскол в украинском обществе.

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      Алевтина Запольская
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