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14:07, 6 декабря 2023Бывший СССР

На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

В СНБО Украины обвинили западные СМИ в попытке раскола украинского общества

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Западные СМИ готовят информационную кампанию против украинских властей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным центра, на англоязычных ресурсах планируется «серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины», целью которых является попытка «раскола в украинском обществе».

Ранее президент республики Владимир Зеленский предупреждал представителей иностранной прессы, что в стране может произойти госпереворот с целью смещения главы государства. Он предположил, что подобные планы есть у России, которая, по его мнению, стремится посеять раскол в украинском обществе.

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