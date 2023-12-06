На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

В СНБО Украины обвинили западные СМИ в попытке раскола украинского общества

Западные СМИ готовят информационную кампанию против украинских властей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным центра, на англоязычных ресурсах планируется «серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины», целью которых является попытка «раскола в украинском обществе».

Ранее президент республики Владимир Зеленский предупреждал представителей иностранной прессы, что в стране может произойти госпереворот с целью смещения главы государства. Он предположил, что подобные планы есть у России, которая, по его мнению, стремится посеять раскол в украинском обществе.