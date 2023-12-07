Участник задержанной банды киллеров отказался признавать вину

Начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов отказался признавать вину

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца бывшему российскому офицеру, состоявшему в задержанной 6 декабря банде киллеров. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, следователь по делу в ходе судебного заседания сообщил, что обвиняемый начальник штаба спецназа СОБР "Рысь" Алексей Алпатов отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях. На время следствия его отправили в СИЗО.

