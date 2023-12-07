В Белоруссии посчитали в золоте цену массового уничтожения

Генпрокуратура Белоруссии назвала ущерб от Великой Отечественной в тоннах золота

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед назвал в тоннах золота сумму ущерба, причиненного стране нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Беларусь сегодня».

Он рассказал, что его ведомство произвело перерасчет ущерба, причиненного Белоруссии нацистскими преступниками в годы Великой Отечественной войны. Сумма составила свыше 2,3 триллиона долларов, или 43,5 тысячи тонн золота. При этом оценка не содержит данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей.

Такое заявление Швед сделал в ходе международной научно-практической конференции в Минске. Генеральный прокурор также отметил, что масштабы трагедии, развернувшейся на территории Белоруссии в годы войны, значительно больше, чем это указывалось в советский период.

Ранее на рассмотрение парламента Белоруссии внесли законопроект, позволяющий судить умерших нацистских преступников, причастных к преследованиям народа страны в годы Великой Отечественной войны. Как утверждалось, документ разработан для обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира.

