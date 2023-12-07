В отделе МВД Выборгского района в Петербурге начались обыски

В Петербурге в отделе МВД проходят обыски по делу о покровительстве группировки

Специальный отряд быстрого реагирования (СОББ) работает в 59-м отделе МВД Выборгского района в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Там проходит спецоперация Управления Собственной Безопасности и ГСУ Следственного комитета России по делу о покровительстве этнической группировки. Отмечается, что в здании начались обыски.

Ранее стало известно, что в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски. Председателя Алексея К. и судью Владимира Х. подозревают в коррупции. Все собранные материалы отправят с Высшую квалификационную коллегию судей России для решения о возбуждении дела.