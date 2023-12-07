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08:18, 7 декабря 2023Силовые структуры

В Петербурге полицейский применил силу к задержанному и попал под статью

В СПб возбудили дело против полицейского, применившего силу к задержанному

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника 25-го отдела полиции, который находится в Приморском районе города. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

25 ноября силовикам сообщили об агрессивном мужчине, который провоцировал конфликты в вестибюле метро, вел себя неадекватно и, возможно, был пьян. Его задержали, он попал в отделение, где один из сотрудников в отношении него применил физическую силу. При этом подробности случившегося в ведомстве не раскрывают.

Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на правоохранителя в управление собственной безопасности ГУМВД. После проверки силовики возбудили дело.

Ранее в Уфе суд приговорил к десяти годам колонии двоих полицейских, избивших задержанного и вымогавших у него взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

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      Варвара Митина
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