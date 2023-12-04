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20:09, 4 декабря 2023Силовые структуры

Полицейские вымогали у избитого ими россиянина 100 тысяч рублей и попались

В Уфе полицейским дали 10 лет за вымогательство взятки у избитого ими мужчины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд в Уфе приговорил к десяти годам колонии двоих полицейских, избивших задержанного и вымогавших у него взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 4 декабря, сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Фигурантов признали виновными по пунктам «а», «г» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и пункту «а» части 5 статьи 290 («Вымогательство взятки») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и выплатой 50 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшему.

По данным следствия, в ноябре 2022 года 35-летний оперуполномоченный уголовного розыска и его 31-летний коллега прибыли в кафе Уфы после сообщения о хищении мобильного телефона. В ходе задержания подозреваемого его знакомый достал из машины бейсбольную биту и ударил ею по ноге одного из полицейских. Доставив мужчину в отдел, силовики избили его и потребовали взятку за избежание уголовной ответственности по статье о насилии в отношении представителей власти. Они были задержаны сотрудниками ФСБ во время денежных средств.

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