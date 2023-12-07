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12:23, 7 декабря 2023Мир

В Швеции назвали безумным соглашение о военном сотрудничестве с США

Председатель Шведского союза мира Бергео назвала безумным соглашение с США

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Соглашение о военном сотрудничестве Швеции с США, которое предоставляет Вашингтону доступ ко всем военным объектам страны, назвали безумным. Такую оценку дала председатель Шведского союза мира Керстин Бергео, передает ТАСС.

«То, что Швеция подписала такой долгосрочный договор с США без оговорок о ядерном оружии на шведской территории, это безумие. Мы передаем США власть, наши собственные базы и не имеем никаких оговорок по поводу ядерного оружия», — отметила Бергео.

Она выразила обеспокоенность тем фактом, что по данному соглашению на территории Швеции может быть размещено ядерное оружие. Также Бергео напомнила, что если вопрос о членстве в НАТО решался путем обсуждения в парламенте, то подобное соглашение было принято без каких-либо консультаций или дискуссий.

Ранее США и Швеция подписали соглашение в сфере обороны, которое включает в себя предоставление Вашингтону доступа к военным объектам на территории скандинавской страны. Глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон заверил, что США не обязательно будут присутствовать на всех объектах. Он отметил, что речь идет об использовании не всех военных баз, а только тех, где «с военной точки зрения наиболее важно иметь средства обороны».

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      Максим Габриелян
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