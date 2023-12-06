Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 6 декабря 2023Мир

США получат доступ к военным базам Швеции

NBC News: США и Швеция подписали соглашение в сфере обороны

Фото: Kevin Wolf / AP

США и Швеция подписали соглашение в сфере обороны, которое включает в себя предоставление Вашингтону доступа к военным объектам на территории скандинавской страны. Об этом сообщает NBC News.

«Соглашение создаст лучшие условия для того, чтобы Швеция могла получить поддержку от Соединенных Штатов в случае войны или кризиса», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон заверил, что США не обязательно будут присутствовать на всех объектах. Он отметил, что речь идет об использовании не всех военных баз, а только тех, где «с военной точки зрения наиболее важно иметь средства обороны».

Ранее Остин и Йонсон обсудили вступление Швеции в НАТО и дальнейшую поддержку Украины. «Глава Пентагона Остин подтвердил свою поддержку членства Швеции в НАТО и выразил надежду, что вступление произойдет как можно скорее», — говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Песков ответил на заявления США о возможном обмене Уилана и Гершковича

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости