США получат доступ к военным базам Швеции

NBC News: США и Швеция подписали соглашение в сфере обороны

США и Швеция подписали соглашение в сфере обороны, которое включает в себя предоставление Вашингтону доступа к военным объектам на территории скандинавской страны. Об этом сообщает NBC News.

«Соглашение создаст лучшие условия для того, чтобы Швеция могла получить поддержку от Соединенных Штатов в случае войны или кризиса», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон заверил, что США не обязательно будут присутствовать на всех объектах. Он отметил, что речь идет об использовании не всех военных баз, а только тех, где «с военной точки зрения наиболее важно иметь средства обороны».

Ранее Остин и Йонсон обсудили вступление Швеции в НАТО и дальнейшую поддержку Украины. «Глава Пентагона Остин подтвердил свою поддержку членства Швеции в НАТО и выразил надежду, что вступление произойдет как можно скорее», — говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.