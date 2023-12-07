В США рассказали о плане России ударить по Украине тысячей ракет

Вейхерт: Россия «раздавит» Украину ударом тысячи ракет по инфраструктуре

Россия готовится наносить массированные удары по ключевой инфраструктуре Украины. Это в соцсети X предположил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт.

«Россия собирает более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины. Русские собираются просто раздавить Украину», — написал он. Эксперт отметил, что этого можно было избежать, если бы США приложили усилия для прекращения огня еще в 2022 году.

30 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Россия намерена продолжать военный конфликт на Украине. Такой вывод Кирби, по собственному признанию, сделал после ряда ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а также массированного налета беспилотников на Киев 25 ноября.

Российская сторона неоднократно заявляла что наносит удары только по объектам военной или используемой в военных целях инфраструктуры.