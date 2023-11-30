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22:59, 30 ноября 2023Мир

В Белом доме поделились ожиданиями от продолжения конфликта на Украине

Белый дом: Россия намерена продолжать военный конфликт на Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия намерена продолжать военный конфликт на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова прозвучали в эфире брифинга, который транслировался на YouTube-канале CNBC.

Такой вывод Кирби, по собственному признанию, сделал после ряда ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а также массированного налета беспилотников на Киев 25 ноября.

По словам представителя Белого дома, США и Украина готовились к такому варианту развития событий. Поэтому Киев получит больше средств ПВО, будет повышаться уровень защищенности объектов его инфраструктуры и поставляться средства поддержания жизнедеятельности энергетических объектов.

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      Марина Совина
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