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06:29, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

В США рассказали об отчаянии Байдена из-за Трампа

Обозреватель Fox Кадлоу: Байден приходит в отчаяние из-за планов Трампа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден приходит в отчаяние из-за намерений его предшественника Дональда Трампа отменить действующие постановления в случае победы на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение высказал обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.

В частности, политик планирует закрыть границы на юге страны и хочет увеличить нефтедобычу для снижения цен на топливо, отметил журналист. Он не согласился с мнением демократов, считающих Трампа диктатором. Такое утверждение Кадлоу назвал глупым, а отмену всех решений нынешней администрации — правильным шагом.

Он также обратил внимание, что американцы больше хотят видеть президентом страны Трампа, чем Байдена. Так, в соцопросах он опережает действующего лидера на пять, а иногда и семь пунктов. Обозреватель напомнил, что в преддверии выборов 2016 и 2020 годов такого не было.

Ранее Трамп обвинил Байдена в том, что из-за него США оказались в аду. Он подчеркнул, что страна находится в серьезной беде.

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      Марина Совина
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