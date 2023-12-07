В США заявили о поддержке России Китаем в конфликте на Украине

Политик Кэмпбелл: Китай встал на сторону России в конфликте на Украине

Китай встал на сторону России в конфликте на Украине и оказывает Москве различного рода поддержку. Об этом заявил Курт Кэмпбелл, выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США, сообщает ТАСС.

Политик признался, что его беспокоит поддержка Китаем России в ситуации на Украине. «Мы наблюдаем, как в течение последних полутора лет Китай оказывал помощь различными способами — не обязательно прямыми военными средствами, но через поддержку в виде коммерческих и других взаимодействий», — отметил он.

Кэмпбелл уточнил, в администрации США полагают, что Россия восстановилась в военном плане на фоне проводимой специальной военной операции (СВО). Он предупредил, что в такой ситуации США должны быть бдительными, потому что это угрожает национальной безопасности страны.

«И хотя Китай заявляет о себе как о независимом игроке, который не встает на чью-либо сторону, весьма очевидно, что здесь они приняли одну из сторон. И это вызывает у меня глубокую обеспокоенность», — констатировал политик.

Ранее МИД Китая потребовал от Европейского союза (ЕС) поиска вариантов прекращения огня на Украине. Китайское внешнеполитическое ведомство также призвало ЕС к диалогу с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе.