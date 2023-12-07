В визите Путина в Саудовскую Аравию увидели тревожный для Запада сигнал

UnHerd: визит Путина на Ближний Восток показывает, что мировой порядок меняется

Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток показывает, что мировой порядок меняется. Такой тревожный сигнал в поездке российского лидера для Запада увидел аналитик Луи-Винсент Гав.

«Путин на этой неделе находится в Саудовской Аравии, это всего лишь его третья поездка за пределы бывшего Советского Союза после начала конфликта на Украине в 2022 году, после визитов в Иран и Китай. Этот выбор подчеркивает ключевую роль Саудовской Аравии в ближайшие годы в определении мирового валютного ландшафта», — написал аналитик.

По его словам, Саудовская Аравия отворачивается от Запада. Аналитик напомнил, что после начала спецоперации на Украине Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти и тем самым помог Москве сохранить свое экономическое положение.

«Визит Владимира Путина показывает, что мировой порядок, возможно, меняется. (...) Эр-Рияд все больше смотрит на Восток, чем на Запад, и Вашингтон и его союзники, похоже, не в состоянии этому помешать», — подытожил автор материала.