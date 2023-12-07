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08:32, 7 декабря 2023Силовые структуры

Антифашист ударил ножом одного из напавших неонацистов в российском городе

В Волгограде ранен один человек в массовой драке неонацистов и антифашиста

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Волгограде пострадал один человек в ходе массовой драки, устроенной неонацистами. Об этом сообщает V1.ru.

По данным издания, столкновения произошло еще 26 ноября во дворе дома на Рабоче-Крестьянской улице, но сообщения о нем появились в интернете лишь 6 декабря.

Неонацисты во главе местного радикала — последователя Тесака, устроившие в городе провокационное шествие с лозунгами, терроризировали местного жителя — несовершеннолетнего студента-антифашиста. Семеро молодых людей в капюшонах напали на него и стали избивать, попутно поливая его смесью из газового баллончика. Антифашист вынул нож и, обороняясь, ударил одного из нападавших.

В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ранение получил предводитель неонацистов.

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      Любовь Ширижик
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