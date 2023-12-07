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12:45, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Вызвавший сына Кадырова на бой блогер извинился

Блогер Рахимжанов, вызвавший на бой сына Кадырова, извинился перед народом Чечни
Адам Кадыров

Адам Кадыров. Фото: П/с главы и правительства Чеченской Республики / ТАСС

Блогер из Казахстана Олжас Рахимжанов, вызвавший на бой сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, извинился перед чеченским народом. Оригинал видео доступен во «ВКонтакте».

«Со мной связались люди и сказали, что этим вызовом я оскорбил весь чеченский народ. Если я оскорбил весь чеченский народ, я приношу свои извинения чеченскому народу», — заявил он в видеообращении. Ролик на его канале на YouTube обнаружен не был.

Также он сообщил, что после того, как он вызвал на бой сыновей Кадырова, ему и его семье стали поступать угрозы.

11 ноября Рахимжанов вызвал на бой сына главы Чечни. По его словам, он хотел провести спарринг с сыном Кадырова из спортивного интереса. Кроме того, он посчитал такой бой способом получить легкие деньги.

3 ноября Кадыров опубликовал видео, на котором его сыновья борются со звездой MMA Хамзатом Чимаевым. Он подчеркнул, что спортсмен помогал его сыновьям оттачивать навыки боевого искусства.

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      Мария Большакова
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