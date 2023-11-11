Казахстанский блогер бросил вызов сыну Кадырова

Казахстанский блогер Рахимжанов вызвал на бой сына Кадырова

Казахстанский блогер Олжас Рахимжанов вызвал на бой сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вероятно, он решил бросить вызов Адаму, кторый занимается единоборствами. Соответствующей ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

«Сейчас вы, наверное, видели видео, где в спарринге [бойца смешанного стиля] Хамзата Чимаева вырубает сын Рамзана Кадырова. Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. (...) Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым», — сказал в видеоролике Рахимжанов.

По словам блогера, он хочет провести спарринг с одним из сыновей политика из спортивного интереса. Рахимжанов желает посмотреть, сможет ли Кадыров-младший «вырубить обычного пацанчика с аула».

Также он пообещал показать уроки бокса и отметил, что подобный бой — это легкие деньги.

3 ноября Рамзан Кадыров на странице во «ВКонтакте» показал видеоролик спаррингов своих сыновей Ахмата, Эли и Адама с Чимаевым. «Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приемов в партере и ударной техникой в стойке», — отметил он.

25 сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает сжегшего Коран Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.