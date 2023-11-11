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19:30, 11 ноября 2023Интернет и СМИ

Казахстанский блогер бросил вызов сыну Кадырова

Казахстанский блогер Рахимжанов вызвал на бой сына Кадырова

Фото: Unsplash

Казахстанский блогер Олжас Рахимжанов вызвал на бой сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вероятно, он решил бросить вызов Адаму, кторый занимается единоборствами. Соответствующей ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

«Сейчас вы, наверное, видели видео, где в спарринге [бойца смешанного стиля] Хамзата Чимаева вырубает сын Рамзана Кадырова. Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. (...) Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым», — сказал в видеоролике Рахимжанов.

По словам блогера, он хочет провести спарринг с одним из сыновей политика из спортивного интереса. Рахимжанов желает посмотреть, сможет ли Кадыров-младший «вырубить обычного пацанчика с аула».

Также он пообещал показать уроки бокса и отметил, что подобный бой — это легкие деньги.

3 ноября Рамзан Кадыров на странице во «ВКонтакте» показал видеоролик спаррингов своих сыновей Ахмата, Эли и Адама с Чимаевым. «Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приемов в партере и ударной техникой в стойке», — отметил он.

25 сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает сжегшего Коран Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

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      Варвара Кошечкина
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