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18:42, 7 декабря 2023Наука и техника

Платные обновления Windows назвали ночным кошмаром для пользователей

Neowin: из-за платных обновлений Windows 10 увеличится число мошенников

Фото: Johnyvino Photo Library / Unsplash

Журналисты портала Neowin раскритиковали Microsoft за идею брать деньги за платные обновления для Windows 10. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа отметили, что с октября 2025 года Microsoft будет обновлять компьютеры с Windows 10 только в том случае, если пользователь заплатил за апдейты. По словам специалистов, подобная практика вынудит потребителей полностью отказаться от обновлений и приведет к увеличению числа случаев мошенничества.

По мнению журналистов, большая часть пользователей Windows 10 явно предпочтет не получать обновления, чем платить за них деньги. В этой связи прекращение поддержки обернется для них «ночным кошмаром». Одними из главных бенефициаров введения практики платных обновлений авторы назвали мошенников, которые будут рассылать фишинговые письма от имени Microsoft с требованием заплатить за апдейты и патчи безопасности.

«Конечно, плохие люди всегда найдут способ заставить человека охотно отдать свои деньги. Но в 2025 году и далее это будет намного проще», — заключили авторы Neowin.

В конце октября представители некоммерческой североамериканской организации «Группа исследования общественных интересов» (PIRG) попросили Microsoft продлить поддержку Windows 10. По словам активистов, прекращение поддержки популярной Windows 10 ударит по кошельку потребителей и нанесет удар по экологии.

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      Андрей Ставицкий
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