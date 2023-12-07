Платные обновления Windows назвали ночным кошмаром для пользователей

Neowin: из-за платных обновлений Windows 10 увеличится число мошенников

Журналисты портала Neowin раскритиковали Microsoft за идею брать деньги за платные обновления для Windows 10. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа отметили, что с октября 2025 года Microsoft будет обновлять компьютеры с Windows 10 только в том случае, если пользователь заплатил за апдейты. По словам специалистов, подобная практика вынудит потребителей полностью отказаться от обновлений и приведет к увеличению числа случаев мошенничества.

По мнению журналистов, большая часть пользователей Windows 10 явно предпочтет не получать обновления, чем платить за них деньги. В этой связи прекращение поддержки обернется для них «ночным кошмаром». Одними из главных бенефициаров введения практики платных обновлений авторы назвали мошенников, которые будут рассылать фишинговые письма от имени Microsoft с требованием заплатить за апдейты и патчи безопасности.

«Конечно, плохие люди всегда найдут способ заставить человека охотно отдать свои деньги. Но в 2025 году и далее это будет намного проще», — заключили авторы Neowin.

В конце октября представители некоммерческой североамериканской организации «Группа исследования общественных интересов» (PIRG) попросили Microsoft продлить поддержку Windows 10. По словам активистов, прекращение поддержки популярной Windows 10 ударит по кошельку потребителей и нанесет удар по экологии.