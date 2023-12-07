Якубович назвал москвичей зажравшимися

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что москвичи зажрались

Советский и российский телеведущий и актер Леонид Якубович высказался на тему различия между москвичами и людьми, приехавшими в столицу из других городов. В подкасте комика Сергея Мезенцева, доступном на YouTube, он назвал уроженцев столицы зажравшимися.

Якубович согласился с мнением о том, что люди, родившиеся не в Москве, чаще коренных жителей столицы добиваются признания и успеха. «Очень тут (в Москве — прим. «Ленты.ру») все зажрались, — со смехом заявил он. — Все такие благостные. Это было всегда, кстати».

Телеведущий добавил, что люди из других городов, по его мнению, быстрее москвичей добиваются успеха в столице, поскольку привыкли пробиваться.

Ранее об отличиях москвичей от тех, кто переехал в столицу, порассуждала певица Катя Лель. По ее мнению, у людей из других городов больше стимула добиваться чего-то, чем у коренных жителей этого города. Певица также назвала Москву городом своей мечты.