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09:11, 7 декабря 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина по делу о госизмене попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Тюменской области, переводившего деньги ВСУ

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

ФСБ показала видео задержания жителя Тюменской области, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики выбегают из машины и валят на землю проходящего рядом мужчину. На него надевают наручники, после чего ведут к служебному автомобилю. Задержанного осматривают и доставляют в ведомство.

Ранее стало известно, что в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. ФСБ получила данные, свидетельствующие об оказании тюменцем финансовой помощи иностранному государству.

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      Илона Палей
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