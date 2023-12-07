Задержание ФСБ россиянина по делу о госизмене попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Тюменской области, переводившего деньги ВСУ

ФСБ показала видео задержания жителя Тюменской области, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики выбегают из машины и валят на землю проходящего рядом мужчину. На него надевают наручники, после чего ведут к служебному автомобилю. Задержанного осматривают и доставляют в ведомство.

Ранее стало известно, что в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. ФСБ получила данные, свидетельствующие об оказании тюменцем финансовой помощи иностранному государству.